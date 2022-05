Giro d'Italia

"Ongelooflijk", noemt Bouwman de tweede zege uit zijn zevenjarige profbestaan. "Ik voelde me de hele dag sterk. Even kwam ik in de problemen, maar ik kwam terug en had vertrouwen in de sprint."

PERFECT

De sprint in de straten van Potenza was steiler dan Bouwman vooraf verwacht had, maar dat boezemde hem op dat moment al geen angst meer in. "Ik had zo veel kracht nog in mijn benen, dat ik wist dat ik dicht bij de zege was. Toen ik 50 meter voor de finish omkeek, zag ik dat ik een grote voorsprong had. Perfect!"

De Jumbo-Visma-renner dankte onder andere zijn teamgenoot Tom Dumoulin voor het geweldige werk in de laatste kilometers. "We hebben al veel tijd verloren en richten ons nu op etappezeges. Dat we dan bij onze eerste poging al meteen succes hebben, is onbeschrijflijk."

