Giro d'Italia | "Perfecte samenwerking tot de finish" - Dries De Bondt over de kopgroep

"Onderweg hebben we een plan gemaakt en daar hebben wij ons allemaal aan gehouden. We zijn blijven rijden tot de finish. Iedereen deed zijn beurt. Het was de perfecte samenwerking", vertelde De Bondt na de finish. "Het stond in de sterren dat het een rit voor de sprinters zou zijn. Heel mooi dat we dit hebben voorkomen."

Wiel van Affini

De Belgische renner van Alpecin-Fenix maakte ook zelf een plan om de overwinning binnen te slepen. "De druk lag bij Magnus Cort. Hij is op papier de snelste en heeft de meeste zeges achter zijn naam staan. Het was terecht dat hem de kop werd opgedrongen."

"Ik rekende erop dat Edoardo Affini als eerste zou aangaan, omdat hij het van meer dan 200 meter moest proberen", vervolgde De Bondt. "Ik koos daarom zijn wiel en maakte het af. Echt geweldig."

Het betekende de eerste overwinning van De Bondt in de World Tour. "Ik had veel dromen en langzaam zijn dit doelen geworden. Vorig jaar reed ik mijn eerste Giro en voor dit jaar had ik het doel om een etappe te winnen. Voor renners als ik zijn er niet veel kansen. Dat het is gelukt, is een droom die uitkomt."

