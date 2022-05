Giro d'Italia

"Ik wist dat positie kiezen de sleutel was om te winnen. Dat viel nog niet mee. Ik zat een paar keer ingesloten. Het kostte veel energie om weer bij de jongens vooraan te komen", blikte Van der Poel terug op zijn overwinning.

'Benen liepen vol'

"Mijn benen liepen helemaal vol, het verschil was daarom erg nipt", vervolgde de Nederlander. "Het was ook moeilijk om de pure sprinters te lossen, maar voor hen doet deze klim natuurlijk ook zeer."

De roze trui betekent veel voor hem. "Ongelooflijk om na het geel in de Tour nu ook het roze te dragen. We gaan zien wat de tijdrit morgen brengt. Het wordt moeilijk om de trui te verdedigen, maar ik ga het proberen. Net als vorig jaar in de Tour."

