"Ik begrijp dat iedereen vooral in hen is geïnteresseerd. Mathieu heeft natuurlijk goede kansen aan het begin. En Tom heeft de Giro een keer gewonnen. Dus ik begrijp wel dat zij een treetje hoger staan. Op zich is het wel relaxt om een beetje in de luwte mee te rijden", geeft Kelderman aan.

Niet in de spotlights

Ad

Toch is het opvallend dat de 31-jarige Nederlander niet volop in de spotlights staat. Twee jaar geleden eindigde hij als derde in het eindklassement, terwijl hij vorig jaar vijfde werd in de Tour de France. Vanzelfsprekend is nieuw succes niet. Kelderman kwam hard ten val in Luik-Bastenaken-Luik en is daarvan nog herstellende.

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Relaxt om in de luwte mee te rijden" - Wilco Kelderman kijkt uit naar de Giro 3 UUR GELEDEN

"Het was een heftige crash. Ik heb behoorlijk last van mijn knie gehad en een lichte hersenschudding, maar ik ben redelijk goed hersteld", stelt Kelderman gerust. Al weet hij niet of het reëel is om voor het podium te gaan. "Ik heb natuurlijk geen goede voorbereiding gehad en ben nog niet in topvorm. Maar dat kan nog komen. De Giro duurt lang."

Luik-Bastenaken-Luik | Grote en zware valpartij maakt slachtoffers vlak voor begin finale

Pikorde

Bora-Hansgrohe zet niet alleen in op Kelderman. Hoewel de Nederlander het rugnummer 61 draagt, staan Jay Hindley en Emanuel Buchmann gelijk in de pikorde. "We hebben drie kanshebbers voor het klassement. De komende weken gaan we zien wie het beste is. Waarschijnlijk gaan we dan voor hem."

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Alles wat je moet weten over het wielrennen met Tom Dumoulin 07/07/2021 OM 09:10