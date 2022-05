In de Waalse heuvelklassieker maakte Bardet veel indruk. Hij was zelf één van de slachtoffers van de massale valpartij. In plaats van zo snel mogelijk weer op zijn fiets te stappen, bekommerde hij zich om Alaphillipe die er vervelend bij lag. De renner van Team DSM was mede hierdoor veroordeeld tot een bijrol en stapte even later af.

"Het was een nachtmerrie", vertelde Bardet na afloop. "Ik keek om me heen en zag Julian een meter of vijf, zes lager liggen. Ik schrok me kapot. Hij lag daar, terwijl er niemand was… en hij had echt hulp nodig. Het was een noodgeval. Hij kon niet bewegen, hij kon amper ademen."

Ad

Luik-Bastenaken-Luik | Sportieve Bardet steekt hand uit naar gevallen Alaphilippe

Giro d'Italia Giro d’Italia | De zilverreiger van Kanne - over de nieuwe bijnaam van Dumoulin 41 MINUTEN GELEDEN

Trots

Internationaal kreeg Bardet volop lof voor zijn actie en nu is er dus ook officiële erkenning. Via Twitter heeft zijn ploeg Team DSM al laten weten trots te zijn op zijn renner. "Respect, integriteit en omkijken naar een ander. Drie waarden die passen bij de actie van Romain. We zijn enorm trots dat hij is gewaardeerd door het Comité International pour le Fair Play."

Leden van Unesco hebben in 1963 het CIFP opgericht om fairplay binnen de sportwereld te bevorderen. Zo geven zij het Special Fair Play Act Diploma om sporters met een bijzondere actie te waarderen. Eerder kregen onder anderen de wielrenners Raymond Poulidor, Miguel Indurain, Laurent Jalabert en Andy Schleck het diploma.

Giro

De komende weken gaat Romain Bardet voor de winst van de Giro d'Italia. De 31-jarige Fransman is na zijn overwinning in de Tour of the Alps een serieuze kanshebber. Hij krijgt binnen Team DSM onder andere de steun van Thymen Arensman. De Nederlander eindigde in de slipstream van Bardet als derde tijdens bovengenoemde rittenkoers.

Tour of the Alps | Bardet wint eindklassement, Arensman knap derde

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | De zilverreiger van Kanne - over de nieuwe bijnaam van Dumoulin 43 MINUTEN GELEDEN