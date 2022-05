Gebroederlijk reden ze de slotklim van de Tour of the Alps op. Romain Bardet wist zich zeker van de eindwinst, terwijl zijn jonge Nederlandse ploegmaat als nummer drie mee het podium op mocht. Het schept hoge verwachtingen voor het DSM-duo in deze 105e Giro d'Italia , die duidelijk over een goede verstandhouding beschikken.

Ad

In principe zal Arensman deze Giro niet in aanmerking komen voor persoonlijk succes. De 22-jarige renner rijdt namelijk volledig in dienst van de Fransman, die gezien de weinige tijdritkilometers ook zeker tot een van de outsiders zo niet favorieten gerekend mag worden.

Giro d'Italia Giro d'Italia | "We kunnen onze strategie aanpassen op de data van Whoop" - EF-dokter David Castol 2 UUR GELEDEN

"Hij is goed in vorm en zit lekker in zijn vel. Dat zag ik tijdens de Tour of the Alps, maar ook toen we gezamenlijk op hoogtestage waren. Hij gaat heel hard omhoog", is Arensman lovend over de huidige vorm van zijn ploeggenoot.

GESCHIEDENIS

De ex-student Geschiedenis heeft ook oog voor de mooie omgeving waar het peloton doorheen zal fietsen, maar vreest daar weinig tijd voor te hebben de komende drie weken. "Als ex-student Geschiedenis vind ik het een ontzettend mooi stadscentrum", verwijst hij naar startplaats Boedapest, "maar uiteindelijk ligt de focus op de Giro."

Misschien kan Arensman samen met Bardet geschiedenis schrijven in Italië. Het is inmiddels bijna dertig jaar geleden dat een Fransman voor het laatste een grote ronde won (1995, Laurent Jalabert), terwijl het zelfs tien jaar langer geleden is dat nog een landgenoot de Giro won (1985, Bernard Hinault).

Tour of the Alps | Bardet wint eindklassement, Arensman knap derde

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | "We kunnen onze strategie aanpassen op de data van Whoop" - EF-dokter David Castol 2 UUR GELEDEN