Giro d'Italia

Het was woensdag direct klimmen vanaf de start, waarin voor het eerst deze Giro de regenjacks een overtal vormden. Al snel reed een grote groep weg met onder anderen Van der Poel, Leemreize, Thymen Arensman, Sam Oomen en Koen Bouwman.

De laatste ging vooral op jacht naar punten voor zijn bergtrui. Omdat ook concurrenten Giulio Ciccone en Diego Rosa mee waren, kreeg hij de punten in elk geval niet cadeau.

Op de beklimming van de Giovo (derde categorie) bleek Bouwman het meest explosief en kaapte de punten weg voor de neus van de concurrentie. De meeste punten lagen echter aan het einde van de etappe, waarin nog twee beklimmingen van de eerste categorie op het programma stonden.

Aanval Van der Poel

Vlak voor de Passo del Vetriolo ging Van der Poel in de aanval. Hij kreeg Guillaume Martin en Felix Gall met zich mee. Alessandro Covi sloot ook aan, maar moest enkele kilometers voor de top de groep laten gaan. Daarachter gaf Carthy gas en bracht de achtervolgers terug.

De groep was echter flink kleiner geworden. Naast Van der Poel, Martin, Gall en Carthy waren ook Bouwman, Leemreize, Buitrago, Mauri Vansevenant en Jan Hirt van de partij. Omdat Ciccone en Rosa niet konden volgen, eiste Bouwman zonder problemen de veertig punten op op de top van de klim. Hierdoor kreeg hij het blauw nog steviger om zijn schouders.

In de afdaling was het opnieuw Van der Poel die koers maakte. De Nederlander nam alle risico en kreeg Leemreize met zich mee. Samen hadden ze al snel anderhalve minuut te pakken. Vanuit het peloton was ondertussen het nieuws gekomen dat Simon Yates had opgegeven. De Brit moest eerder al lossen vanwege knieproblemen en kneep even later in de remmen.

Slotklim

Op de slotklim naar Monterovere ontspon zich een geweldig gevecht. Van der Poel ging solo verder, maar Leemreize kwam terug en nam even later zelf alleen de kop. Vanuit de achtervolging bleek Buitrago de beste. De Colombiaan ging over Van der Poel heen, kwam terug bij Leemreize en sloeg vlak voor de top een gat. Vanaf daar was het nog acht kilometer tot de finish.

Bij de favorieten bleken opnieuw Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa de beste klimbenen te hebben. Ook Wout Poels was op dreef. Hij kon goed volgen en probeerde ploeggenoot Landa te lanceren voor een aanval. De Spanjaard miste net de explosiviteit om zijn concurrenten te lossen. Hij klom wel op in het klassement, want nummer drie João Almeida moest al snel passen en verloor veel tijd.

Buitrago wint

Ondertussen was Buitrago op weg naar de winst. Het verschil met Leemreize was al opgelopen tot boven de twintig seconden. In Lavarone kwam de Colombiaan solo juichend over de streep. Leemreize werd tweede voor Hirt en Carthy.

De groep der favorieten volgde op bijna drie minuten. In de eindsprint pakten Carapaz en Hindley nog zes seconden op de moegestreden Landa. Smaakmaker Van der Poel volgde vlak daarna als twaalfde.

