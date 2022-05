Giro d'Italia

Hoge temperaturen, steile beklimmingen en een hongerig peloton. Dat was het recept voor vandaag. Van tevoren leek het een dag voor de vluchters te worden, maar niks bleek minder waar.

Vluchters kennen geen kans

Mathieu van der Poel opende de debatten vanaf kilometer 0. De Nederlander kreeg echter geen metgezellen mee en moest na enkele kilometers accepteren dat zijn vluchtpoging was mislukt. Toen wist hij nog niet wat voor een bijzondere dag het ging worden.

Het duurde meer dan een uur voordat er een kopgroep weg wist te rijden. Een twaalftal renners met onder andere Joe Dombrowski, Nans Peters, Oscar Riesebeek en James Knox wisten zich los te wurmen uit de greep van het peloton.

Snode plannen Bora

Bora-Hansgrohe had echter andere plannen. Met nog zo'n 73 kilometer te gaan ging de ploeg van Wilco Kelderman op kop van het peloton rijden. Het tempo werd zo hoog gelegd dat er stuk voor stuk renners moesten lossen. De twee minuten voorsprong van de kopgroep verdween als sneeuw voor de zon. Het duurde dan ook niet lang voordat de voorsprong juist twee minuten was op een groep achtervolgers, waaronder Arensman.

Kelderman kende een superdag. Meer dan 30 kilometer lang reed de Nederlander in zijn eentje de hele koers aan flarden. Constant moeten er renners lossen en enkel de sterksten blijven over. Met nog 32 kilometer te gaan moest Kelderman accepteren dat hij ook maar een mens is. Hij stuurde van kop af en liet het initiatief over aan de favorieten.

Carapaz trekt ten strijde

Het is Carapaz die als eerste kopman echt een gaatje weet te slaan. De groep daarachter valt geen moment stil en de olympisch kampioen zit constant achterom te kijken. Geen goed teken. Dat blijkt want Nibali, Hindley en Yates weten de aansluiting te vinden met 12 kilometer te gaan.

Laatste beklimming

Simon Yates heeft de hele dag geen trap teveel gedaan. Op de laatste beklimming van de dag plaatst de Brit een aanval. Hij rijdt weg bij Carapaz, Nibali en Hindley. Yates lijkt vandaag geen last te hebben van zijn knie of van de hitte. De laatste kilometers zijn bergafwaarts en ook daar vergroot Yates zijn voorsprong.

Hindley wint de sprint van Carapaz en Nibali. De Ineos-Grenadiers renner neemt dan wel weer de roze trui over van Juan Pedro Lopez.

