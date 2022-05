Bij het ontbreken van de specialisten was het voor de dagzege één groot vraagteken wie de snelste ging zijn. De vroegste starters bleken al vrij snel kansloos, want de toch vrij technische afdaling lag er nog wat nat bij van de regen eerder op de dag. Het tijdsverlies wat deze renners opliepen in de afdaling ten opzichte van de renners later op de dag was simpelweg te groot om goed te kunnen maken op de klim of de andere vlakke stukken. Helemaal als Matteo Sobrero een fantastische dag heeft. De Italiaans kampioen tijdrijden is verreweg de snelste op de slotdag van deze Giro en mag een fantastische zege toevoegen aan zijn palmares. Met een tijd van 22:24:54 was de Italiaan 23 seconden sneller dan Thymen Arensman.

Arensman

De jonge Nederlander in dienst van DSM zet toch een knappe tijdrit neer, ondanks dat hij niet tevreden was over zijn dag in de ontsnapping gisteren. Eén van de favorieten voor vandaag was Edoardo Affini. De Italiaan van Jumbo-Visma kende een fantastische slotweek, maar deze tijdrit blijkt hem toch net wat te hoog gegrepen.

Van der Poel

Ook Mathieu van der Poel blijkt toch wat last van vermoeidheid te hebben aan het eind van deze Giro. Op papier leek dit parcours hem op het lijf geschreven te zijn, maar in het interview met Eurosport achteraf gaf hij aan niet de verwachtte wattages te kunnen trappen. Gelukkig blijkt dus ook Van der Poel een mens te zijn.

Klassement

In het klassement verandert er weinig. Als Hindley op zijn fiets bleef zitten was hij zo goed als verzekerd van het roze. Daar had hij voor gezorgd in zijn aanval gisteren op de Passo Fedaia. Uiteindelijk verliest Hindley nog 7 seconden op Carapaz, maar twee jaar na het verliezen van de roze trui in de slottijdrit lukt het hem nu wel. Jai Hindley is de verdiende winnaar van de Giro d'Italia 2022. Richard Carapaz behoudt zijn tweede plek en Mikel Landa maakt het podium compleet.

De oudgedienden

Vincenzo Nibali wordt in zijn laatste giro ooit vierde in het algemeen klassement. Daarme is de Italiaan vijftien keer in de top 10 geëindigd van een grote ronde. Ook voor Alejandro Valverde is dit de laatste Giro d'Italia. De Spanjaard begon goed, maar zakte gedurende de dagen vorderde langzaam weg in het klassement. Geen schande op 42-jarige leeftijd.

