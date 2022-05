Giro d'Italia

"Deze trip is heel vervelend, a pain in the ass", vertelt Bauke Mollema tijdens een digitaal persmoment. "Ik heb hier geen typisch Giro-gevoel. Bovendien waan ik mij niet veilig wanneer ik train tussen al dat verkeer."

Planning

Ook de planning is ongunstig. "Maandag is geen koersdag, maar ook geen rustdag. We hadden beter zondagavond naar Sicilië kunnen vliegen. Dan had je daarna nog een hele dag om rust te pakken. Ik ben blij als we in Italië zijn."

Mollema heeft nog een andere reden om verder te kijken dan Hongarije. De 35-jarige renner van Trek-Segafredo is nog herstellende van zijn val tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Meerdere renners gingen naar de grond, waarvan Julian Alaphilippe het grootste slachtoffer leek te zijn. Ook Mollema is nog op krachten aan het komen.

"Ik ben niet meer één van de jongsten. Een dag later voelde ik mij zo stijf als een oude man. Mijn rug, ribben en knie deden flink zeer", sprak Mollema. "Ik heb gelukkig wel de trainingen kunnen doen die ik wilde. Mijn conditie was voor Luik al goed en dat is nu nog steeds zo. Ik voel me nu alleen nog niet perfect. Het is afwachten hoe de eerste dagen aanvoelen. De osteopaat gaat mij waarschijnlijk nog vaak onder handen moeten nemen."

Ritwinst

De komende weken gaat Mollema op zoek naar ritwinst in de Giro, een hiaat op zijn erelijst. Wanneer hij dit rechtzet, is hij de zesde Nederlander die een etappe heeft gewonnen in alle grote ronden. Vorig jaar zat hij tijdens de Giro vaak mee in de vlucht, maar miste hij de goede benen om het af te maken. Een vijfde plaats in de rit naar de Zoncolan was toen het maximaal haalbare.

Twee maanden later ging de Nederlander tijdens de Tour de France opnieuw op avontuur. Toen zegevierde hij bij de etappe naar Quillan. In 2017 won Mollema de Tour-rit naar Le Puy-en-Velay. In 2013 was hij al succesvol in de Vuelta in de rit naar Burgos.

Goede vlucht

Een goed klassement rijden zoals in zijn eerste twee deelnames (zevende in 2017 en vijfde in 2019) is voor hem geen optie meer. "Strijden voor mijn plek in het klassement vind ik heel stressvol. En als ik de bergtrui wil winnen, moet ik voortdurend op de punten letten. Het is beter om mij om mij op één ding te focussen. Ik moet zorgen dat ik de goede vlucht te pakken heb en dan voor de ritwinst gaan. Dat vind ik echt leuk om te doen."

