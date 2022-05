Giro d'Italia

We kennen natuurlijk al de klassementen om de roze, paarse, blauwe en witte trui. Nu is daar dus nog een extra klassement bijgekomen. Helaas voor de twee wielrenners is er nog geen bijpassende trui voor de best geklasseerde De Gendt.

Het klassement begon als een grap op de eerste dag, maar langzaam werd het steeds serieuzer. Toch is het nog altijd vooral voor de lol bedoeld, zo benadrukte Aimé.

Thomas de Gendt is de favoriet volgens zijn jongere naamgenoot: "Ik ben wat zwaarder en er komen nog veel bergetappes, dus ik denk dat Thomas in het voordeel is."

