Dumoulin heeft de afgelopen drie weken een hoogtestage op Tenerife afgewerkt. Merijn Zeeman, sportief manager Jumbo-Visma, is zeer tevreden over de huidige vorm van de voormalig Giro-winnaar: "De laatste week tijdens het trainingskamp, toen de zwaarste trainingen op het programma stonden, kwam Tom sterk naar voren. Wij zijn tevreden hoe hij er nu voor staat."

Driedelig kopmanschap

Een week geleden was Jumbo-Visma nog stellig overtuigd van een driedelig kopmanschap voor de Giro d'Italia . Tobias Foss, Sam Oomen en Dumoulin gingen het leiderschap verdelen tot de eerste rustdag, om vervolgens te kijken wie er het beste voor staat op dat moment. Op de tweede dag van de Giro staat een tijdrit van 9,2 kilometer op het programma. "Dat is meteen een mooie graadmeter voor Tom. Al zal zijn vormpeil in deze Giro normaal ook moeten groeien", aldus Zeeman tegenover Wielerflits.

Bijzonder parcours

Of het parcours van de 105e editie van de Giro d'Italia op het lijf Dumoulin geschreven staat moeten we nog afwachten. Er staan slechts 26,6 tijdritkilometers op het programma en met de Passo Pordoi als hoogte beklimming (2239 meter) komen de renners weinig in het echte hooggebergte.

Aflopend contract

Vanaf de Volta Limburg Classic, waar hij zesde werd met een lekke achterband, zit er een stijgende lijn in de fysieke prestaties van Tom Dumoulin. De Giro lijkt dus het ideale moment om te pieken voor de Nederlander. Daar komt namelijk ook bij dat het een contractjaar is voor Dumoulin. "Afgelopen winter hebben we al met Rik van Dongen afgesproken om pas na de Giro d’Italia over de toekomst van Tom te praten", is het antwoord van Zeeman.

“Tom heeft aangegeven dat hij zich goed in het team thuis voelt en blij is met de huidige aanpak. Omdat zijn focus dit jaar op de Giro is gericht, kunnen we pas echt een balans na deze ronde opmaken.”

