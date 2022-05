Deze Giro d'Italia verloopt zeer wisselvallig voor Tom Dumoulin. Op de flanken van de Etna had de Limburger een enorme inzinking en verloor hij meerdere minuten en daarmee ook zijn klassementsambities. Tijdens etappe 7 vond Dumoulin zijn goede benen weer en hielp ploegmaat Bouwman aan een fantastische zege

De dag van morgen heeft de loodzware Blockhaus op de planning staan. Een beklimming waar Dumoulin goede herinneringen aan over heeft gehouden. In de Giro van 2017 finishte Dumoulin namelijk op de derde plek als beste Nederlander.

Ad

Geen vlakke aanloop naar Blockhaus

Giro d'Italia Giro d'Italia | Martin nestelt zich in top klassement, Girmay loopt in- check alle klassementen EEN UUR GELEDEN

Nairo Quintana was toen te snel bergop, maar in het wiel van Thibaut Pinot sloeg de Nederlander een flink gat in het klassement met een hoop andere klassementsmannen. Toch is morgen niet geheel te vergelijken met de rit van toen.

Vijf jaar geleden was de aanloop naar de Blockhaus vrij vlak. Morgen krijgen de renners een echte bergetappe voorgeschoteld met vele hoogtemeters op het programma. Er zullen een hoop renners zijn die nu alvast uitkijken naar de dag van overmorgen: de rustdag.

Waar kijk je?

De negende etappe van de Giro d'Italia is vanaf 11:25 live te volgen op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Tom Dumoulin kijkt uit naar dag van morgen: "goede herinneringen aan Blockhaus" EEN UUR GELEDEN