Giro d'Italia

Tratnik gaf na afloop aan veel last te hebben van zijn hand: "In de avond zwol mijn pols flink op. Het is een flinke blessure, want ik kan hem niet bewegen en ik kan mijn stuur nauwelijks vasthouden. Het ziet er niet goed uit, maar we gaan ons best doen om te herstellen en bekijken van dag tot dag hoe de situatie is."

