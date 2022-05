Wie Alpecin-Fenix zegt, zegt Mathieu van der Poel. Zoals in bijna elke koers die hij start waren ook gisteren alle ogen gericht op de Nederlander. Dat er ook ploeggenoten kunnen winnen, bewezen Tim Merlier en Jasper Philipsen de afgelopen seizoenen, maar de twee sprinters zijn er niet bij in Italië en dus is het weer vaak alle ballen op Mathieu.

Ad

Gisteren liep het anders en won Stefano Oldani de sprint van een kopgroep van drie, met daarin ook de Nederlander Gijs Leemreize. Mathieu van der Poel was duidelijk in zijn nopjes met de overwinning van zijn teamgenoot. Op beelden van Velon CC is te zien dat hij kort na de finish van de twaalfde etappe met een grote lach op zijn gezicht een feestje viert met Dries De Bondt: "Die Stefano, die wint gewoon, hè!"

Giro d'Italia Giro d’Italia | Klimmers zijn weer eens aan zet - check profiel van etappe naar Cogne 2 UUR GELEDEN

PLOEGENSPEL

Zo blij als Van der Poel was met de zege van Oldani, zo blij was de Italiaan met de aanwezigheid van zijn kopman in de vroege vlucht. "Iedereen hield Mathieu in de gaten en dat bood de anderen een goede kans om te ontsnappen."

Giro d’Italia | “Van der Poel in de kopgroep werkte in mijn voordeel” - Oldani na overwinning

Deze Giro lukte het Alpecin-Fenix nog niet vaak om op een dergelijke manier de ploegentactiek uit te spelen. Zo moest in de achtste etappe Van der Poel de gehele zwaarte van de koers in zijn eentje dragen. Dat brak hem uiteindelijk op, waardoor hij de sprong naar de beslissende demarrage niet kon maken en Thomas De Gendt die rit op zijn naam kon schrijven. Van der Poel moest genoegen nemen met een zevende plek.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Klimmers zijn weer eens aan zet - check profiel van etappe naar Cogne 2 UUR GELEDEN