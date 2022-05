1. Mathieu van der Poel 4:35:18

2. Biniam Girmay +0:04

3. Pello Bilbao +0:06

4. Magnus Cort +0:10

5. Wilco Kelderman +0:10

6. Richard Carapaz +0:10

7. Bauke Mollema +0:10

8. Diego Ulissi +0:10

9. Andrea Vendrame +0:14

10. Mattias Skjelmose Jensen +0:14

1. Mathieu van der Poel 50

2. Biniam Girmay 35

3. Pello Bilbao 25

1. Mathieu van der Poel 3

2. Biniam Girmay 2

3. Pello Bilbao 1

1. Biniam Girmay 4:35:22

2. Mattias Skjelmose Jensen +0:10

3. Jhonatan Narvaez +0:10

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+