Terwijl de vlag waarmee het startsein van deze 105e Giro d'Italia was gegeven nog nawapperde, waren de eerste twee renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli al vertrokken. Mattia Bais en Filippo Tagliani kregen niemand mee en daarmee was meteen duidelijk hoe de volgende 190 kilometer tot de slotklim in Visegrád zouden verlopen.

De voorsprong van de twee Italianen liep snel op tot boven de tien minuten, maar daarna nestelden de mannen van Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert zich op de kop van het peloton om de marge speelbaar te houden. Zonder dat de renners met ambitie zich hoefden in te spannen, liep de voorsprong van Tagliani en de Pijl van Nogaredo steeds verder terug tot de twee voor het losbarsten van de finale alweer werden ingelopen.

SLOTKLIM

De finale ontbrandde definitief met een aanval van Lawrence Naesen. De broer van Oliver kreeg een tiental seconden, maar kwam nooit uit de greep van het peloton en met de halve klim nog voor de boeg zag de Vlaming Lennard Kamna voorbij denderen. Ook voor de Duitser bleek de finish echter net iets te ver te liggen. Een op stoom komend peloton met daarin sprinters, puncheurs en klassementsmannen rolde over hem heen.

Wilco Kelderman was de tweede BORA-Hansgrohe-renner die de aanval koos, maar hij kwam niet weg. Biniam Girmay voerde tot vlak voor de finish de sprintende meute aan, maar met een ultieme jump gooide Mathieu van der Poel zich in de slotmeters voorbij de Eritreër. De Nederlander had aan de streep niet eens meer de puf om te juichen.

Caleb Ewan tikte in de laatste bocht het achterwiel van de Afrikaan aan en daarmee waren zijn kansen op de ritwinst verkeken.

NEDERLAND BOVEN

Mathieu van der Poel pakt naast de zege en de roze trui ook de puntentrui en de blauwe trui van het bergklassement. Twee andere Nederlanders haalde de top 10. Wilco Kelderman hield goed stand na zijn aanval en eindigde als vijfde, twee plaatsen voor Bauke Mollema.

WAAR KIJK JE?

