Giro d'Italia

Van der Poel beschouwt de tweede plek niet als een nederlaag: "Ik zie dit zeker als een overwinning. Vooraf had ik hiervoor getekend. Het verschil tussen de winnaar en de nummer twee is erg klein, maar ik heb mezelf wel een extra dag in de roze trui bezorgd, dus ik kan daar erg tevreden mee zijn."

Ondanks de goede tijdrit, had Van der Poel achteraf stiekem op meer gehoopt: "Ik wist dat ik energie moest overhouden voor de laatste klim. Als je dan op drie seconden afstand eindigt, ga je natuurlijk wel nadenken waar je tijd had kunnen winnen, maar over het geheel gezien ben ik erg blij."

De kans is groot dat Van der Poel tot en met de rustdag het roze om de schouders heeft. Hij neemt de trui graag mee naar Italië: "Morgen wordt het sprinten, dus ik hoop zeker de roze trui mee te nemen naar Sicilië."

