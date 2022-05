Giro d'Italia

"Het was een ongelooflijk lastige finale. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n lange sprint gereden", blikt Girmay kort na de finish terug op de slotklim naar Visegrad.

"Ik ging zo'n 300 meter voor de finish aan en zat op mijn limiet. Mathieu van der Poel was vandaag sterker, maar ik ben ontzetten blij", was hij realistisch.

Wat er precies gebeurde bij de val van Caleb Ewan in de laatste meters voor de meet wist de renner van Intermarché-Wanty-Gobert niet. "Ik voelde dat iemand mijn achterwiel aantikte, maar meer weet ik daar niet van."

