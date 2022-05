De Giro d'Italia start in Hongarije. Oorspronkelijk stond dit gepland voor 2019, maar dit uitstapje kon toen niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit jaar krijgt Boedapest een nieuwe kans. De Hongaarse hoofdstad biedt tijdens de Grande Partenza volop spektakel!

Giro D’Italia | Bekijk in deze video het parcours voor 2022 met start in Boedapest

Eerste etappe: Boedapest - Visegrád

De eerste etappe, op vrijdag 6 mei, is er direct één om op het puntje van de stoel te gaan zitten. Toegegeven, hiervoor kijken we wel een beetje met een gekleurde bril. Want met de aankomst in Visegrád heeft Mathieu van der Poel een parcours op maat. De etappe verloopt grotendeels vlak, maar de laatste 5,5 kilometer gaan gemiddeld 4,2 procent omhoog.

Juist deze slotkilometers mag je niet missen. Want boven bij het kasteel van Visegrád kan de etappewinnaar de eerste roze trui ophalen. We verwachten een prachtige strijd tussen de beste puncheurs, met hopelijk Van der Poel in de hoofdrol!

Eurosport-commentator Jan Hermsen denkt zelfs dat deze rit speciaal in het parcours is opgenomen voor de Nederlandse smaakmaker, zegt hij in de podcast Kop over Kop. "Ze hadden waarschijnlijk in gedachten, hoe krijgen we de meest spectaculaire renner van de afgelopen jaren direct in de roze trui?"

Vierde etappe: Avola - Etna

Na drie dagen Hongarije en een reisdag zet het peloton op dinsdag 10 mei voor het eerst voet op Italiaanse bodem. De renners krijgen direct een klassieker voorgeschoteld. De aankomst van de 172 kilometer lange etappe ligt namelijk bovenop de vulkaan de Etna! Op de 25 kilometer lange slotklim gaan we zien welke renners in aanmerking komen voor de eindwinst en vooral ook, wie niet!

"De wind is in de eerste week heel belangrijk", geeft Hermsen aan. "Als het in Zuid-Italië pestweer is en het gaat heel hard waaien, dan gaan de klimmers door een hel wanneer Van der Poel er echt zin in heeft."

Negende etappe: Isernia - Blockhaus

De eerste week eindigt op zondag 15 mei met een loodzware etappe over 189 kilometer die eindigt bovenop de Blockhaus, de berg die eerder deze rit ook al grotendeels wordt beklommen.

De slotklim is een echte scherprechter. De berg is 26 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. Het eerste deel is echter niet al te moeilijk. Het venijn zit 'm in de staart. De laatste 10 kilometer gaan gemiddeld 9,4 procent omhoog!

Zestiende etappe: Salò - Aprica

Op dinsdag 24 mei beginnen we aan dé week voor de klimmers! Zij krijgen volop kansen om nog wat tijd terug te winnen of het verschil te maken. De zestiende etappe is er één waar de favorieten zich sowieso niet kunnen verschuilen.

Op de legendarische Mortirolo (een gelukje voor de renners, want ze beklimmen deze berg vanaf de minst zware kant) wordt het peloton waarschijnlijk al flink uitgedund. Daarna volgt een slijtageslag op de Valico di Santa Cristina, een berg van 13,5 kilometer aan 8 procent. De finish ligt 7 kilometer verderop.

"De derde week is de zwaarste week van de Giro, misschien zelfs wel iets te zwaar. De zestiende etappe is direct een hele pittige. De slotklim naar de Valico di Santa Cristiana is weliswaar minder bekend dan de Motirolo, maar wel lastiger", zegt Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem.

Twintigste etappe: Belluno - Marmolada

Een goede kans dat de beslissing in het klassement valt op zaterdag 28 mei, tijdens de koninginnenrit. Nadat het peloton het dak van deze Giro heeft bereikt, de Passo Pordoi op 2.239 meter, volgt de slotklim op de Passo Fedaia.

De berg is 14 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent. De Passo Fedaia is zeker niet gemakkelijk, want hij heeft hele steile stroken tot wel 18 procent.

"De twintigste etappe is met recht de koninginnenrit", zegt Vanbelleghem "Het is de enige rit waarin we boven de 2000 meter hoogte komen. Dit biedt zeker spektakel. De definitieve beslissing valt een dag later in Verona, met de tijdrit van ruim 17 kilometer. Dit is een kopie van de tijdrit drie jaar geleden, toen Richard Carapaz de Giro won."

