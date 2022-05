De etappe kende, tussen de zware bergetappes in, een typisch verloop van een sprintersrit. Een groepje reed weg en het peloton controleerde daarachter.

Kwaliteit

Ad

Met de dertiende etappe nog in het achterhoofd, waarin de sprintersploegen de kopgroep pas op het laatste moment terugpakten, wilden zij de vroege vlucht niet te veel ruimte geven. Bovendien zat er met De Bondt, Cort, Affini en Gabburo best wat kwaliteit voorin.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Carapaz op 3 seconden, Bouwman zet alles op blauw - Check de klassementen 3 MINUTEN GELEDEN

Het viertal voelde er echter weinig voor om een speelbal te zijn van het peloton. Zij namen daarom wat gas terug en spaarden zich voor de finale. Het verschil schommelde steeds tussen de minuut en twee minuten.

Gas geven

In de aanloop naar de Muro di Ca' del Poggio, de enige scherprechter van de dag, begon de kopgroep gas te geven. De voorsprong liep daardoor snel op richting de 3 minuten.

Het peloton liet ze even begaan en begon daarna aan een serieuze achtervolging. Vanaf de top van de klim van vierde categorie was het nog ruim 50 kilometer tot de finish. Omdat de weg bijna voortdurend licht afliep, raasden de renners in hoog tempo richting de finish in Treviso.

Toch spannend

Het peloton kreeg het gat echter moeilijk dicht op de hardrijders vooraan. Het verschil liep maar langzaam terug, terwijl Quick-Step, Groupama-FDJ en Cofidis volle bak in de achtervolging moesten. Het scenario van de dertiende etappe, precies wat het peloton wilde voorkomen, kwam hierdoor toch uit.

Het ging zelfs zo hard dat het peloton in tweeën werd gesplitst. Juan Pedro López raakte achterop en was het grootste slachtoffer in het klassement. Trek-Segafredo moest volle bak aan het werk om de leider in het jongerenklassement (na het vertrek van Joao Almeida) niet te veel tijd te laten verliezen. Uiteindelijk was de schade ruim twee minuten.

Sprint

Bij het ingaan van laatste lokale ronde (van elf kilometer) in Treviso, bedroeg de voorsprong van de vier vooraan nog een minuut. Het bleek genoeg om de sprintersploegen te snel af te zijn. Tijd om te pokeren was er echter niet. De groep moest tot de laatste meters blijven samenwerken.

In het zicht van het aanstormende peloton bleek De Bondt de rapste benen te hebben van de vier. De renner van Alpecin-Fenix finishte nipt voor Affini, Cort en Gabburo. Op veertien seconden daarachter kwam het peloton binnen. Alberto Dainese werd vijfde voor Arnaud Démare.

Jai Hindley kwam op achterstand binnen. De nummer twee van het klassement had een lekke band gekregen, maar omdat dit binnen de drie kilometergrens was, verloor hij geen tijd in de strijd om het roze.

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Perfecte samenwerking tot de finish" - Dries De Bondt over de kopgroep 10 MINUTEN GELEDEN