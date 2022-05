Giro d'Italia

Allereerst woensdag en donderdag. Dat zijn echte sprintersritten. Of Mathieu van der Poel moet er zin in hebben om op woensdag de sprinters te willen lossen, stelt Jeroen Vanbelleghem. "Maar de finish ligt nog ruim 100 kilometer verderop. Ik denk niet dat hij dat gaat doen."

Verraderlijke rit

De kansen voor de Nederlander zijn beter op vrijdag, denkt de Eurosport-commentator. "Dit is één van de meest verraderlijke ritten van deze Giro. Ik heb hem met rood omcirkeld. Het zijn geen zware beklimmingen, maar het is wel voortdurend bergop en bergaf met in totaal 4500 hoogtemeters. Dit is echt zo'n rit waarin alle vluchters vooraan willen zitten. De eerste twee uur worden heel interessant. En als Mathieu van der Poel na de Etna nog twee dagen rust heeft gepakt, is dit een typische rit voor hem."

Collega Jan Hermsen kent de regio rond aankomstplaats Potenza goed. "Het is een beetje een verlaten gebied. Je hebt wel stadjes, maar er woont niemand. Een huis kost waarschijnlijk niet meer dan een euro en de wegen zijn dramatisch."

Grande casino

Een dag later zal dat laatste niet anders zijn in Napels. Hermsen: "Ook hier zijn de wegen een verschrikking. In de stad trekt niemand iets zich aan van de Giro. Het kan wel een hele interessante rit worden, want als je hier wind hebt, wordt het een echte grande casino."

Zijn ervaringen met de stad zijn wisselend. "Je kunt er toiletpapier kopen met AC Milan erop. Ze hebben niet zoveel op met het noorden en andersom trouwens ook niet. Napels is echt Italië op z’n Italiaans. De mensen zijn super aardig, maar je wordt er ook besodemieterd waar je bij staat. Onze taxichauffeur reed alsof hij Anton Senna was. We hadden 30 euro afgesproken, maar mochten niet voor minder dan 100 euro de taxi uit."

Pizzafiesta

Vanbelleghem heeft ook een bijzonder ervaring in Napels. "Ik ben daar wel eens bij een pizzafiesta geweest. De hele boulevard stond vol met pizza's die je cijfers moest geven. Ik had na afloop echt een pizzabuik. Ik heb twee dagen niets meer kunnen eten."

Van de rit Napels-Napels op zaterdag heeft hij verwachtingen. "Het wordt draaien en keren. Ik zeg veni, vidi, Bini. Maar ook dit is een Van der Poel-rit trouwens."

