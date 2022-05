Ad

Kansen op het roze

Giro d'Italia Giro d'Italia | Wat zijn de voor- en nadelen van de leukste wielerpoules? 4 UUR GELEDEN

Al maandenlang wordt er gespeculeerd over een roze trui voor Van der Poel en dat is niet onterecht. Het parcours van de openingsrit lijkt gemaakt voor de Nederlander. De aanloop is vlak, waarna explosiviteit bergop vereist is. Het is een typische etappe die te zwaar is voor de sprinters en niet zwaar genoeg voor de klimmers. Laat Van der Poel nou net precies tussen deze twee groepen in zitten.

De bookmakers hebben Van der Poel inmiddels ook tot topfavoriet gebombardeerd. De concurrentie volgt op gepaste afstand. Volgens de wedkantoren moet Van der Poel vooral rekening houden met Biniam Girmay, Caleb Ewan en Alejandro Valverde.

Mocht Van der Poel het roze grijpen in de eerste etappe, dan kan hij deze net als in de Tour de France behouden tijdens de tijdrit. Van der Poel werd toen knap vijfde op een halve minuut van ritwinnaar Tadej Pogacar. Dat was voldoende om de leiding in het klassement te behouden.

De tijdrit die dit jaar tijdens de derde etappe op het programma staat, is een stuk korter en dus moet er serieus rekening gehouden worden met Van der Poel die als klassementsleider de oversteek van Hongarije naar Italië maakt, aangezien op dag 3 een sprintetappe verwacht wordt.

Na de rustdag volgt de eerste bergrit. De finish op de Etna zal normaal gesproken te veel zijn voor Van der Poel, maar dat betekent niet dat zijn Giro er dan opzit. Er zijn nog genoeg kansen in de weken die volgen.

Giro d’Italia | Pakt Van der Poel direct roze trui? Dit is het profiel van de eerste etappe

Kansen op dagsucces

Er staan deze Giro zeven etappes op het programma die in een sprint kunnen eindigen. Vier hiervan zijn zo vlak als een biljartlaken en drie keer wordt het de vraag welke sprinters aan kunnen klampen tijdens de lastige aanloop. We hebben Van der Poel zelden in actie gezien tijdens massasprints, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat hij zich daar nu wel mee gaat bemoeien.

Volgens de laatste berichten gaat ploeggenoot Mareczko de vlakke etappes voor zijn rekening nemen en daarmee lijkt Alpecin-Fenix aan te geven dat Van der Poel niet voor de paarse trui gaat.

Gelukkig zijn er meer dan genoeg kansen voor een dagsucces. Etappe 5, 8 en 13 zouden zo maar eens in een sprint van een uitgedund peloton kunnen eindigen. Hierin is Van der Poel een meester en dus zijn dit goede kansen voor hem.

Daarnaast is het aannemelijk dat in etappe 7,12, 14 en 17 een groep vroege vluchters wegblijft. Van der Poel zal op dat moment waarschijnlijk al op ruime achterstand staan in het algemeen klassement en dus alle ruimte krijgen. Op deze manier zijn er dus zeker zeven etappes na de openingsrit waar Van der Poel kanshebber is. Genoeg reden om de Giro uit te rijden dus.

Ronde van Vlaanderen | Samenvatting van de zinderende zegetocht van Van der Poel

Op weg naar geschiedenis

Het is nog ver weg, maar het zal in het hoofd van Mathieu van der Poel meespelen dat hij in staat moet zijn om een historische carrière op te bouwen. Als hij etappe 1 op zijn naam schrijft, heeft hij een etappe in twee van de drie grote rondes gewonnen. Slechts vijf Nederlanders wonnen in alle drie de grote rondes een etappe. Dit waren Jean-Paul van Poppel, Gerben Karstens, Jeroen Blijlevens, Erik Breukink en Tom Dumoulin.

Van der Poel zal zich ongetwijfeld in dit rijtje willen voegen en mocht het dit jaar lukken om een etappe te pakken, dan kan het haast niet anders of de Vuelta wordt een toekomstig doel. Een nog mooier doel daarbij zou zijn om de eerste Nederlander te worden die de leiderstrui in alle drie de grote rondes pakt. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Deze Giro kan voor Van der Poel dus een belangrijke basis worden om historie te schrijven.

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Witte trui is geen doel” - Arensman staat Bardet bij in jacht op roze 5 UUR GELEDEN