Scorito is de grootste aanbieder van sportpoules van Nederland. Op dit moment hebben al meer dan 22.000 mensen zich ingeschreven voor de Wielermanager Giro 2022. In de meeste podcasts over de spelletjes rondom de Giro wordt Scorito dan ook als leidraad genomen.

Het spel werkt vrij eenvoudig. Elke deelnemer krijgt een budget van 45 miljoen euro. Hiervan moeten twintig renners geselecteerd worden. Uiteraard zijn topfavorieten als Carapaz en Almeida duur. Deze kosten allebei vijf miljoen euro. Een renner waar minder van verwacht wordt, zoals bijvoorbeeld Sam Oomen, is maar 750.000 euro. Zo moet je proberen om een gebalanceerd team samen te stellen binnen je budget.

Per etappe stel je negen van je twintig renners op. Deze negen kunnen die etappe punten voor je binnenhalen. Elke renner die in de top-20 van de daguitslag rijdt, verdient punten voor je team. Bovendien stel je elke dag een kopman op. Deze krijgt dubbele punten, waardoor dit een extra manier is om het verschil te maken.

Voor- en nadelen

Bij Scorito krijg je een behoorlijk flink budget ter beschikking. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. sommige mensen vinden het leuk om veel toppers in het team te hebben, terwijl anderen liever op zoek gaan naar de goedkope verrassingen en daarmee het verschil maken. In Scorito zal je met te veel van de echt goedkope renners weinig schade kunnen aanrichten. Het gaat om die ene briljante keuze die meegaat met de toppers en jou de overwinning bezorgt.

Een ander punt dat zowel voor- als tegenstanders kent, is dat je elke dag weer een team moet opstellen. Nadat de deadline van je voltallige selectie op 6 mei is verstreken, moet elke ochtend een ploeg van negen man opgesteld worden. Hierdoor is ook nog eens inzicht vereist in wat voor een etappe er die dag gereden wordt. Zie jij kansen voor sprinters, klimmers of misschien een vroege vlucht? Dit zorgt voor een extra spanningselement, maar veel mensen vinden het ook veel moeite om elke dag scherp te zijn op de opstelling.

Zoals al eerder gezegd, zijn de gebaande paden vaak goed voor veel punten bij Scorito. Dankzij het grote budget kunnen veel toppers geselecteerd worden. In het verlengde hiervan ligt het belang van de teampunten. Renners krijgen namelijk niet alleen punten voor eigen prestaties. Als een ploegmaat een etappe wint of een klassement aanvoert, levert dat ook punten op. Hierdoor kiezen mensen vaak voor de veilige optie om een ploeggenoot van de topfavoriet te kiezen, in plaats van iemand die kan verrassen.

Ten slotte is het voordeel van Scorito dat er veel subpoules zijn. Bedrijven en wielersites organiseren onderlinge competities. Een nadeel hiervan is dat het spel inmiddels wel achter een betaalmuur verdwenen is. Je kunt dus niet volkomen gratis meedoen aan de Scorito-wielermanager.

Sportpools

De website Sportpools.net heeft op geheel eigen wijze een ander wielerspel ontwikkeld. In tegenstelling tot Scorito krijg je geen budget, maar juist een maximum aantal punten van renners die op de zwarte lijst staan. Hoe beter dan renner is, hoe meer punten hij vertegenwoordigt op de zwarte lijst.

Je selectie bestaat uit dertien renners. Deze renners mogen bij elkaar opgeteld goed zijn voor maximaal twintig zwartelijstpunten. Renners als Carapaz, Yates en Almeida zijn de zwaarste jongens met vier zwartelijstpunten, terwijl potentieel interessante renners als Attila Valter gratis zijn.

Zodra je deze selectie klaar hebt, hoef je niets meer te doen de rest van de Giro. Alle renners kunnen elke etappe voor punten zorgen door een goede daguitslag te rijden of hoog in een klassement te staan.

Voor- en nadelen

Het voordeel van het spel van Sportpools.net is dat je op 6 mei klaar bent. Je kunt je team daarna rustig zijn gang laten gaan en aan het einde van de Giro bekijken hoe je hebt gescoord. Een nadeel hiervan is dat je ook geen invloed meer hebt tijdens de koers. Als een dure man van jou tegenvalt, kun je hem niet meer op de bank zetten.

Verder zijn vooral de leuke extra's een groot pluspunt van Sportpools.net. Je hebt namelijk niet alleen je selectie van dertien man, maar ook een geheim wapen en een kluns. Het geheime wapen is een renner die alleen voor jou zichtbaar is. Pas aan het einde van de ronde wordt aan de rest onthuld wie dit is en hoeveel punten hij heeft opgeleverd. Zo kan het spel op de laatste dag nog volledig op zijn kop gegooid worden.

Ten slotte heb je nog de kluns. Je moet een renner selecteren waarin jij weinig vertrouwen hebt. Alle punten die deze renner toch bij elkaar fietst, worden van jouw score afgetrokken. Kies je echter iemand met veel zwartelijstpunten, dan geef je jezelf wel extra ruimte in je selectie. Het aantal zwartelijstpunten dat je kluns vertegenwoordigt, komt namelijk bij het aantal zwartelijstpunten dat je mag uitgeven.

Stel jij hebt bijvoorbeeld weinig vertrouwen in Simon Yates, die vier zwartelijstpunten vertegenwoordigt, dan mag je maar liefst 24 zwartelijstpunten selecteren in plaats van twintig. Hoe duurder je kluns is, hoe groter natuurlijk de kans dat deze renner wel gaat presteren en jou bergen aan punten kost. Het is dus een groot risico om een dure renner te nemen, maar ben jij zeker van je zaak, dan kan je hiermee het verschil maken.

In tegenstelling tot Scorito is Sportpools.net gratis. Mocht je dus een keer vrijblijvend een wielerpoultje willen spelen, dan is dit een goede plek om te beginnen.

Ploegleider

Ploegleider is een soort mix van Scorito en Sportpools.net. Je kiest dertien renners van het door het spel gegunde budget van 100 punten. Hiervan zijn acht renners je basisteam en de andere vijf zijn wissels. Per etappe kun je een wissel doorvoeren om zo toch nog een beetje invloed te kunnen uitoefenen.

Net als bij Scorito selecteer je per dag een renner waarvan je de meeste verwachtingen hebt. Deze scoort die dag dubbele punten voor jou, wat gezien de kleine selectie extra belangrijk is.

Voor- en nadelen

Bij Ploegleider werk je dus met een kleiner team dan bij de andere twee spellen. Het budget is echter vrij beperkt. Dit heeft als voordeel dat men gedwongen wordt keuzes te maken en dat de teams niet veel op elkaar lijken.

Hat nadeel hiervan is echter dat de geluksfactor wel erg hoog wordt. Als jouw duurste man op dag twee bij een valpartij ligt, kan je het wel vergeten de rest van de Giro. De andere twee poules bieden iets meer marge om ook de nodige pech op te vangen.

Bij Ploegleider hoef je in principe niets te doen na het begin van de Giro. Je kunt je acht basisrenners hun gang laten gaan. Om een optimaal resultaat te halen, zul je echter wel wisselingen moeten doorvoeren, vooral als er overgangen zijn van sprints naar bergetappes. Echt achterover leunen kun je dus niet bij dit spel, maar de dagelijkse stress is niet groot. Aan slechts één wissel per dag kan men zich geen buil vallen.

Net als Scorito is Ploegleider achter een betaalmuur verdwenen. Ook hiervoor zal de portemonnee dus getrokken moeten worden.

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

