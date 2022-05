Giro d'Italia

Vooral Tom Dumoulin zakte door het ijs. De Nederlander moest al vroeg lossen op de Etna waardoor hij nu al een streep kan zetten door zijn klassementambities. "Als de benen niet willen, kom je niet verder. Tom heeft daarom tijd nodig voor refocus en reset. Hij zal zijn gevoel weer moeten verbeteren."

Tot overmaat van ramp voor Jumbo-Visma konden ook Tobias Foss en Sam Oomen de grote groep niet volgen. Zij staan nu op meer dan vier minuten achterstand in het klassement. Een lastige uitgangspositie. Maar volgens Engels is er nog niets verloren. "We kunnen met hen gewoon op dezelfde voet verder. We hebben nog een lange weg te gaan."

De ploegleider kijkt daarom met vertrouwen vooruit. "De eerstvolgende afspraak is zondag op de Blockhaus. We gaan het dan opnieuw proberen en hopen op verbetering."

