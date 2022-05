Giro d'Italia

"Er was een moment dat ik het niet meer zag zitten. De gouden regel is een minuut per kilometer, dus het werd heel krap", besefte Sinkeldam die niet zelf op kop hoefde te rijden.

"De ploeg moest echt heel erg diep gaan. Ik heb te doen met de jongens die op kop moesten rijden. En dan had ik het nog gemakkelijk, want ik hoefde alleen maar te volgen", zei Sinkeldam terwijl etappewinaar Démare hem om de nek vloog en hem 'sterk manneke' toeriep.

"De kopgroep heeft het slim gedaan", vond de Nederlander. "Ze hadden ook het parcours mee, want de weg liep lang vals plat naar beneden terwijl wij de wind in de rug hadden."

Démare heeft voor Groupama-FDJ nu drie etappes gewonnen. "Dat is echt top. Natuurlijk de puntentrui is mooi, maar dat was vooraf geen doel. Uiteindelijk gaat het ons om de etappe-overwinningen."

