Team DSM kent een lastige periode. Sportief gezien boterde het allemaal niet zoals gehoopt en met het vertrekken van vele renners in een korte tijd was het ook lastig voor het publiek om nou te achterhalen wat er precies speelt binnen de ploeg. Tijdens deze Giro d'Italia leek het tij echter te keren. Romain Bardet was misschien wel in zijn beste vorm ooit en verlengde zijn contract bij de Ploeg. Met het parcours van dit jaar was Bardet zelfs één van de grootste kanshebbers op de eindoverwinning. Door een buikvirus moest de Fransman echter vroegtijdig opgeven tijdens de 13e etappe.

Giro d'Italia | kanshebber Romain Bardet moet ziek opgeven

Ad

Wel won DSM met Dainese de 11e etappe van deze Giro. Toen deed Bardet zelfs nog een kopbeurt in de leadout voor de sprinter. Maar ook nu echt alle sprintetappes er op zitten is het Giro-avontuur van Cees Bol afgelopen. Tijdens die 11e etappe was de Nederlander eigenlijk de sprinter van dienst, maar in de laatste kilometers gaf hij aan niet helemaal in orde te zijn en dat Dainese moest gaan sprinten. De juiste beslissing bleek achteraf. Het slechte gevoel van die dag was misschien wel een voorbode wat komen ging.

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Ik moet nog twee keer meezitten en punten pakken” - Bouwman over kansen bergtrui 39 MINUTEN GELEDEN

Nu voor de start van de 14e etappe van de Giro d'Italia 2022 zegt ook Cees Bol de Ronde van Italië gedag: "Dit was mijn eerste Giro en de afgelopen twee weken waren fantastisch in dit mooie land en deze mooie race. Ik ben teleurgesteld dat ik nu naar huis ga en hoop snel weer aan de startlijn te verschijnen."

Matt Winston, coach van Team DSM, gaf in het persbericht van de ploeg wat meer context over de situatie van Cees Bol: "Cees was al vermoeid de afgelopen dagen en met een enorm zware derde week in het vooruitzicht hebben we samen besloten dat het voor hem het beste is niet te starten vandaag. We willen hem bedanken voor al zijn gedane werk en hopelijk is hij snel weer 100% in orde."

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Ik moet nog twee keer meezitten en punten pakken” - Bouwman over kansen bergtrui 41 MINUTEN GELEDEN