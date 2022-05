Giro d'Italia

Het was voor meerdere renners en volgers een emotioneel weerzien met de bewuste plek waar het elf jaar geleden helemaal misging. Zij vonden het heel zwaar om voor het eerst in de Giro deze plek te passeren. Er ging dan ook een zucht van verlichting door het peloton toen de passage voorbij was. Een mooie eerbetoon was het wel.

Onrustig begin

De etappe was te lastig voor de sprinters, maar te gemakkelijk voor de klassementrenners om verschillen te maken. Een ideaal parcours dus voor de aanvallers.

Het zorgde voor een onrustig aanvangsfase. Voortdurend probeerden groepjes renners weg te komen, maar steevast haalde het peloton hen weer terug. In het eerste uur legden de renners maar liefst 53 kilometer af.

25 koplopers

Pas na 70 kilometer was de kopgroep van de dag gevormd. Zes Nederlanders waren mee: Mathieu van der Poel, Wilco Kelderman, Bauke Mollema, Pascal Eenkhoorn, Oscar Riesebeek en Gijs Leemreize.

In eerste instantie bestond de groep uit 22 man. Luca Covili, Davide Gabburo en Edoardo Zardini sloten iets later aan. Ook Dries de Bondt en Alessandro De Marchi probeerden nog de oversteek te maken, maar zij vielen weer terug in het peloton.

Finale

Met een voorsprong van ruim 5 minuten was het vroeg duidelijk dat de etappewinnaar in deze groep zat. De finale ontbrandde daarom al snel. Lorenzo Rota nam 50 kilometer voor de meet als eerste het initiatief door de aanval te kiezen en kreeg Oldani en Gijs Leemreize met zich mee. Het bleek direct de beslissende slag.

Het leek een goede situatie voor Alpecin-Fenix. Met Oldani voorop zouden Van der Poel en Riesebeek geen werk hoeven te verzetten in de achtervolging. Opvallend genoeg probeerden zij allebei toch naar het drietal toe te rijden. Deze opzet slaagde niet.

Op de klim naar Valico di Trensasco viel de achtervolgende groep helemaal uiteen. Op de top volgde een groep met Santiago Buitrago, Lucas Hamilton, Mollema en Kelderman op 38 seconden achterstand van de drie leiders. Tot een samensmelting kwam het niet. Van der Poel probeerde ook nog naar voren te komen, maar toen dit een kansloze missie bleek, liet hij zich afzakken.

Sprinten

De koplopers konden daarom sprinten voor de winst op de iets oplopende aankomst in Genua. Leemreize probeerde het met een vroege aanval, maar werd direct teruggehaald en had daarmee zijn kruit verschoten.

Oldani bleek uiteindelijk net iets betere benen te hebben dan Rota. Het betekende zijn eerste profoverwinning en de tweede voor Alpecin-Fenix deze Giro. Rota eindigde als tweede, Leemreize werd derde.

De achtervolgende groep finishte op 57 seconden. Mollema werd vierde voor Buitrago, Kelderman en Hamilton.

Peloton

Het peloton maakte zich niet druk om de grote kopgroep en kende na de snelle openingsfase een snipperdag. Zij kwam binnen na ruim 9 minuten. Kelderman maakte hierdoor een flinke sprong in het algemeen klassement.

