"De etappe van vrijdag is vergelijkbaar met die op Sicilië, de eerste rit die Arnaud Démare won. Ook nu zit de klim zo'n 100 kilometer voor de meet, maar deze is lastiger", zegt Jeroen Vanbelleghem. "Ik denk dat het heel zwaar wordt voor de klimmers om terug te keren, vooral omdat er niet echt een afdaling is."

"Het is daarom niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Blijven de vluchters weg, gaat Alpecin-Fenix controleren of heeft Mark Cavendish toch een kans?"

Ad

De sprintersploegen moeten echt gaan samenwerken, want dat lukte niet op Sicilië", weet Bobbie Traksel. "Maar er zijn natuurlijk ook ploegen die er belang bij hebben om de snelste sprinters eraf te rijden."

Giro d'Italia Giro d'Italia | Winst voor Stefano Oldani, etappe in het teken van Wouter Weylandt EEN UUR GELEDEN

Lastige rit

De mannen kijken ook uit naar zaterdag. "Dat wordt een hele mooie dag. Niet alleen qua koers, maar ook qua plaatjes rondom Turijn", zegt Traksel. "De vraag is of de klassementrenners het gaan proberen. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dit zomaar laten passeren."

"Ja, ze moeten twee keer die basiliek op. Het is super zwaar. Met al die afdalingen kan het wel eens een Nibali-dag worden", vult Vanbelleghem aan. "En de laatste top ligt op twaalf kilometer voor de finish. Alle ingrediënten zijn er voor een mooie koers. Maar het is wel een dag voor de zware bergrit op zondag."

Bergen

Op zondag staat er een heuse bergetappe gepland. "Het is een hele lastige rit, met een fantastische finale", voorspelt Traksel.

Vanbelleghem: "Het zijn niet de lastigste beklimmingen qua percentages, dus het wordt geen Blockhaus-rit. Maar het zijn wel drie beklimmingen in de laatste 85 kilometer. Echt een etappe om naar uit te kijken."

Giro d’Italia | Samenvatting van loodzware etappe met winnende sprint Hindley op Blockhaus

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Die val blijft voor altijd in mijn hoofd zitten" - Addy Engels over Wouter Weylandt 5 UUR GELEDEN