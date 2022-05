In de etappe met de start en finish in Napels reed er vroeg op de dag een grote groep weg. Hierin zaten dus onder andere Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. Beide renners zaten niet in de beslissende aanval. Thomas de Gendt, Harm Vanhoucke, Davide Gabburo en Jorge Arcas maakten wel de juiste beslissing en mochten het gaan uitmaken voor de overwinning, waarin De Gendt de sterkste was in de eindspurt.

Giro d'Italia | Thomas de Gendt wint in Napels

De opvallende uitspraak

Na afloop sprak Girmay met Eurosport en daarin deed hij een opvallende uitspraak: "Iedereen keek naar Mathieu en mij." Mathieu van der Poel kon het vervolgens niet laten om hierop te reageren op twitter.

Volgens Girmay heeft hij daadwerkelijk wel alles gedaan in die rit: "In de achtervolging op de koplopers heb ik alles gegeven wat ik in mij had. Ik had gewoon niet de benen om nog meer kopbeurten te doen en heb mijn uiterste best gedaan."

Liever klassiekers

Er komen nog genoeg kansen aan voor zowel Girmay als Van der Poel om de achtste etappe snel te doen vergeten. Maar voor Girmay begint de eerste grote ronde van zijn carrière inmiddels wel zwaar te worden: "Er liggen een paar mooie kansen, maar ik moet toegeven dat mijn benen stilaan beginnen pijn te doen. Ook op mentaal vlak begint het door te wegen. Van wat ik nu weet, heb ik toch liever klassiekers dan rittenwedstrijden."

