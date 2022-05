Giro d'Italia

Mauro Gianetti, ploegleider van Team UAE, heeft het nieuws zojuist bevestigd aan VeloNews.

De Portugees, die de vierde plek in het algemeen klassement bezet en bovendien de witte trui in zijn bezit heeft, kampt met lichte symptomen, aldus Gianetti. Almeida gaf na de etappe van gisteren al aan moeite te hebben met herstellen.

Door het uitvallen van Almeida stijgt Thymen Arensman naar de tweede plek in het jongerenklassement. Juan Pedro Lopez, die deze Giro ook een aantal etappes in het roze reed, neemt de witte trui over van Almeida. De achterstand van Arensman op de Spanjaard van Trek - Segafredo bedraagt 6.46.

