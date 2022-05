Emanuel Buchmann is de nummer acht van het klassement, maar waarschijnlijk weten niet veel mensen dat… terwijl ze wel genieten van de aanvalslust van Mathieu van der Poel. Iedere dag opnieuw perst MVDP het uiterste uit zijn benen en maakt hij koers om van te watertanden.

Ook andere Nederlanders laten zich volop zien, waardoor het niet direct als een gemis voelt dat Thymen Arensman buiten de toptien – als dertiende om precies te zijn – de positie van beste oranjehemd bekleedt.

Ad

Giro d’Italia | Leemreize en Van der Poel zorgen tijdens finale voor hart in keel-momentje

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kater Mollema na verlies Feyenoord en blauw oog door ongelukje met kabel 27 MINUTEN GELEDEN

Dumoulin

Sander Kleikers legt expert Bobbie Traksel tijdens de tv-versie van Kop over Kop dan ook de volgende vraag voor: ieder jaar een Nederlander in de toptien of iedere dag een Nederlander in de aanval zoals tijdens deze Giro?

“Dat is een heel moeilijke, potverdikkie! Weet je wat het is, ik denk dat we niet hoeven te kiezen. Van der Poel hoeft geen klassement te rijden, maar moet blijven rijden zoals hij rijdt. Als dan een Wilco Kelderman voor het klassement gaat, kan dat samengaan.”

“We hebben genoeg kwaliteit bij de Nederlandse wielrenners om zowel een klassement te rijden als op mooie manieren voor ritwinst te gaan. Ik weet wel dat het wegvallen van Tom Dumoulin en Tobias Foss jongens als Bouwman, Eenkhoorn en Leemreize de ruimte geeft om dit te doen. Anders had je ze absoluut niet gezien.”

Giro d’Italia | Bouwman doet bovenop de Mortirolo goede zaken voor de blauwe trui

Jumbo-Visma

“Het is ook wel mooi, want we moeten verder gaan kijken dan Dumoulin en dan is dit goed om te zien. Misschien moet Jumbo-Visma volgend jaar niet eens een klassement willen rijden en alleen maar vrijbuiters meenemen. Dat zou supermooi zijn.”

Traksel besluit: “En dan nog eens een keer Kelderman meepakken voor het klassement, bij een andere ploeg. Het kan samengaan, we hoeven niet te kiezen.”

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Kater Mollema na verlies Feyenoord en blauw oog door ongelukje met kabel 30 MINUTEN GELEDEN