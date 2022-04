Giro d'Italia

Arensman eindigde als derde in het algemeen klassement van de Tour of the Alps, won de witte trui als beste jongere en kreeg complimenten van eindwinnaar en ploeggenoot Bardet , die hem nadrukkelijk bij de festiviteiten betrok.

De 22-jarige staat er goed op en heeft het misschien wel in zich om een mooie prestatie neer te zetten tijdens de Giro . Het kortere rondewerk ligt de Team DSM-rijder in ieder geval goed, getuige dus zijn optreden in de Tour of the Alps, maar ook een zesde plaats in de Tirreno-Adriatico.

Met een 41ste en 61ste klassering in de Vuelta weet Arensman in ieder geval al wat het is om een grote ronde te rijden, als hij zich op vrijdag 6 mei meldt aan het vertrek in Boedapest. Behalve Arensman selecteerde Team DSM ook de Nederlanders Cees Bol en Martijn Tusveld.

Arensman, Bol en Tusveld vormen samen met Bardet, Romain Combaud, Alberto Dainese, Nico Denz en Chris Hamilton de volledige selectie van Team DSM. Het doel is om met Bardet een zo hoog mogelijke klassering neer te zetten en hier en daar mee te sprinten om dagsucces via Bol en Dainese.

