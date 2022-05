Giro d'Italia

1. Juan Pedro Lopez 18:21:03

2. Lennard Kamnä +0:39

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Simon Yates +01:42

5. Mauri Vansevenant +01:47

6. Wilco Kelderman +01:55

7. Pello Bilboa +02:00

8. João Almeida +02:00

9. Richie Porte +02:04

10. Romain Bardet +02:06

1. Arnaud Démare 94 punten

2. Biniam Girmay 72 punten

3. Fernando Gaviria 67 punten

4. Mathieu van der Poel 62 punten

3. Mark Cavendish 53 punten

1. Lennard Kämna 41 punten

2. Mirco Maestri 18 punten

3. Juan Pedro López 18 punten

4. Rein Taaramäe 12 punten

5. Sylvain Moniquet 9 punten

1. Juan Pedro López 18:21:03

2. Mauri Vansevenant +1:47

3. João Almeida +1:58

4. Thymen Arensman +2:15

5. Santiago Buitrago +2:18

1. BORA - HANSGROHE 55.06.42

2. Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +2:17

3. Trek-Segafredo +2:47

4. Bahrain Victorious +3:03

5. INEOS Grenadiers +3:21

