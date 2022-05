Giro d'Italia

De rustdag stond in het teken van verplaatsing, waardoor je van echt uitrusten niet kunt sprinten, maar de Giro is pas net begonnen, de benen zijn nog fris en Dumoulin is goed gemutst. “Het is leuk om in een ander land van start te gaan, al weet ik dat niet iedereen er zo over denkt”, aldus de Jumbo-renner.

Dumoulin kijkt met een goed gevoel terug op het eerste weekend, al was hij direct na de finish van de tijdrit nog niet tevreden. Hij was kort na binnenkomst de snelste tijd namelijk alweer kwijt. “Dat kwam omdat ik al weken uitkeek naar die tijdrit en echt graag had willen winnen.”

“Niet winnen was daarom een tegenvaller, maar het was een goede tijdrit en daarom kan ik niet al te teleurgesteld zijn”, vindt de Nederlander, die aan de bak mag op de Etna. “Voor mij wordt het de koers in de koers, want ik verwacht dat er net als de vorige keren een kopgroepje van tussen gaat. Ik heb er zin in!”

