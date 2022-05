Giro d’Italia | Bol sprint niet voor eigen kansen, maar ondersteunt eerst Dainese

De eerste echte kans voor de sprinters, tijdens de aankomst in Balatonfüred, betekent dat de naam van Dainese wordt omcirkeld. Team DSM speelt Bol en Dainese beurtelings uit in de hoop op die manier de grootste kans op succes te hebben. Succes staat uiteraard voor een dagsucces.

“Ik heb naar deze dag uitgekeken, het is een mooie sprintkans voor ons. We rijden vandaag voor Alberto en ik ben de laatste man. Alberto is supersnel en we willen er iets moois van maken. Met twee snelle mannen moeten we een eind kunnen komen”, verklaart Bol voor de camera.

Vroeg of laat komt ook Bol zelf aan de beurt om mee te sprinten. “Ik krijg deze wedstrijd ook mijn kansen, dus ja. Dat maakt het aantrekkelijker en de kans voor de ploeg het grootst.”

