Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 11:40-17:45

Ad

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is dinsdag rond 12:10 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d'Italia | López behoudt het roze, Carapaz schuift twee plaatsen op - Check alle klassementen 9 UUR GELEDEN

Achtergrond

De twaalfde etappe is er echt eentje voor de avonturiers en er vormt ongetwijfeld een kopgroep, maar de grote vraag wordt: houdt die stand tot Genua? Of beslissen de overgebleven rappe mannen anders? Het is na het laatste klimmetje immers nog dertig kilometer vlak. En dat is heel lang. Kan heel lang zijn. Te lang…

Het scheelt dat de renners voor die laatste dertig kilometer al de nodige opdrachten hebben moeten uitvoeren; namelijk drie klimmetjes van de derde categorie. De Passo del Bocco is de bekendste, maar wel om exact de verkeerde reden. Wouter Weylandt verongelukte tijdens de Giro van 2011 namelijk in de afzink van deze klim. Het is hierom dat niemand in het peloton tijdens de Giro nummer 108 opspeldt.

Giro d’Italia | Etappe twaalf biedt volop afwisseling tussen Parma en Genua - dit is het profiel!

Passo del Bocco

Het wordt de eerste keer nadien dat het Giro-peloton over de Passo del Bocco rijdt en lang niet iedereen koerste nog met de Belg – slechts negen overgebleven veteranen – maar de kans is groot dat de passage alsnog de nodige emoties losmaakt.

Na de Passo del Bocco staan ook La Colletta en Valicio di Trensasco op het programma. Korte, steile venijnige klimmetjes waarop types als Koen Bouwman, Wilco Kelderman, Bauke Mollema en dus ook MVDP de Nederlandse eer kunnen hooghouden, terwijl ze ondertussen mannen van het kaliber Cort, Covi, Kämna en Schmid in de gaten moeten houden. Plus nog een boel anderen die dit aankunnen.

En vergeet trouwens niet dat Van der Poel op steeds onbekender terrein komt, want nog nooit was hij zo lang achtereen in koers, ook nog eens in een grote ronde. Concurrent Biniam Girmay is helaas niet meer van de partij.

Giro d'Italia | Dumoulin heeft last van zijn rug, zegt hij na etappe 11

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 46:43:12

2. Richard Carapaz +00:12

3. Joao Almeida +00:12

4. Romain Bardet +00:14

5. Jai Hindley +00:20

6. Guilaume Martin +00:28

7. Mikel Landa +00:29

8. Domenico Pozzovivo +00:54

9. Emanuel Buchmann +01:09

10. Pello Bilbao +01:22

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 11 - De kaasrit naar Reggio Emilia 9 UUR GELEDEN