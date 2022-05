De beklimming van de Portella Mandrazzi was cruciaal in de Giro d'Italia-etappe van Catania naar Messina. Alpecin-Fenix gaf gas bergop waardoor meerdere renners de aansluiting met het peloton verloren. Zo ook Ewan, die normaal tot de beste klimmers onder de sprinters behoort.

Op de top had hij al een achterstand van vijf minuten. Zijn ploeg deed er nog alles aan om het gat te dichten, maar het kwaad was al geschied. Ewan keerde niet meer terug en kon niet sprinten voor de winst.

Pech

Na afloop verklaarde Lotto Soudal dat Ewan pech had aan de voet van de klim. Hij moest van wiel wisselen.

"Het was de slechtst mogelijke timing", citeerde de ploeg zijn kopman op Twitter. "Het team heeft er alles aan gedaan om mij weer terug in het peloton te krijgen, maar dat was onmogelijk tegen alle andere teams."

Nieuwe kans

Het zit Ewan toch al niet mee deze Giro. De 27-jarige renner ging in de eerste etappe hard onderuit. Zondag kreeg hij in de derde etappe een nieuwe kans in de sprint, maar kon geen positie krijgen en finishte slechts als achtste.

De vijfvoudig etappewinnaar in de Giro krijgt donderdag hoogstwaarschijnlijk een herkansing. Het parcours lijkt, nog meer dan woensdag, ideaal voor een nieuwe massasprint.

