Giro d'Italia

Mørkøv geldt als de beste lead-out van het peloton en is de man die Cavendish in goede positie moet brengen, waarna het aan ‘Cav’ is om de sprint af te maken en als eerste over de streep te komen.

Dat lukte uitstekend tijdens de derde etappe met finish aan het Balatonmeer, die Cavendish op zijn naam schreef. De verwachtingen rondom Cavendish gingen vervolgens door het dak.

Het was sowieso al de bedoeling dat de renner van Quick-Step de Giro niet uitreed, maar het plan was wel om tot ongeveer de dertiende etappe in koers te blijven. Daarna zou de prioriteit verschuiven naar de Tour de France, maar dat plan valt nu in het water.

Als Cavendish iets wil tijdens de volgende kans voor sprinters, moet hij meer eigen kracht investeren dan hij zou willen. Diezelfde Cavendish werd tijdens de laatste twee massaspurts overigens verslagen door Arnaud Démare, die twee overwinningen op rij boekte.

