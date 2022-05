Nibali kan terugkijken op een rijke carrière, waarin hij de drie grote ronden stuk voor stuk won. De naam van de Italiaan staat als winnaar op de erelijst van de Giro, Tour de France en Vuelta a España. De Giro won hij zelfs twee keer, in 2013 en 2016.

In de Tour zegevierde hij in 2014 en de Vuelta in 2010, waaruit ook direct valt op te maken dat de hoogtijdagen van Nibali wel een beetje zijn gewenst. Desondanks had hij er tot dusver veel plezier in. Tijdens deze Giro moet hij proberen de meubelen te redden voor Astana, maar dat wordt zo simpel nog niet.

Ad

Ronde van Sicilië | Nibali kan het nog altijd en schrijft thuiswedstrijd op zijn naam

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van vijfde etappe met hoofddrollen voor Van der Poel en Démare 2 UUR GELEDEN

Aankondiging in Messina

“Dit is mijn laatste Giro. Aan het einde van het seizoen verlaat ik het peloton. De tijd is gekomen om ermee te stoppen. Zo gaat dat. Soms moet je een beslissing maken en ik heb tot deze etappe, met finish in Messina, gewacht om het aan te kondigen”, luidde de tekst en uitleg van Nibali.

“Hier op Sicilië ben ik ooit begonnen met koersen. Rondom de Etna. Vanaf hier is het eigenlijk alleen maar uit de hand gelopen. Ik heb onwijs veel gegeven aan het wielrennen, maar nu breekt het moment aan om iets terug te doen voor mijn familie. Ik heb genoeg tijd geofferd aan de fiets.”

Eurosport-expert Bobbie Traksel was niet verbaasd dat Nibali zijn afscheid aankondigde. “Het hoge woord is eruit. Hij flirtte er al een beetje mee en heeft nu thuis aangegeven: ik ga stoppen. Een groot kampioen stopt en gezien zijn prestaties is dit het juiste moment.”

Giro d’Italia | Traksel en Kleikers bespreken aankondiging pensioen van Nibali

Afscheidstournee

Net als Tom Dumoulin hield Nibali het namelijk niet lang vol in het peloton, tijdens de beklimming van de Etna. “Hij moest lossen. Het was toch al een moeilijke dag voor Astana. Nibali gaat ergens proberen om de Giro een beetje eervol te verlaten, maar dat wordt nog lastig.”

Het vervolg van de Giro wordt een soort afsheidstournee voor Nibali en daar hebben we het laatste nog niet van gezien, zo verwacht Traksel. “Vincenzo is immens populair. Dat gaan we op het vaste land ook zien. Er is een moment van komen en een tijd van gaan. Dat moment is nu gekomen.”

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van vijfde etappe met hoofddrollen voor Van der Poel en Démare 2 UUR GELEDEN