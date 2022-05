Giro d'Italia

Deze korte, vlakke dertiende etappe richting Cuneo leek op voorhand geen grote invloed op het algemeen klassement te zullen hebben. Plots verscheen echter in beeld het bericht dat Romain Bardet de Giro had verlaten en even later kwam er met beelden van de bedremmelde renner in de ploegwagen bevestiging dat Bardet niet meer op de fiets zat.

Er volgden al snel toelichtingen op de verrassende opgave van de nummer vier uit het algemeen klassement. De Fransman zou gisteren ziek zijn geworden, bevangen zijn door de hitte en problemen met zijn maag hebben gekregen.

Thymen Arensman is nu op de twaalfde plek de best geklasseerde renner van Team DSM. De sterk rijdende Nederlander zei eerder in deze ronde volledig in dienst te rijden van Bardet, maar zal vanaf vandaag dus voor eigen kansen kunnen en moeten gaan.

