Giro d'Italia

Eigenlijk zou de Giro twee jaar geleden al in Hongarije starten, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De organisatie beloofde een snelle herkansing voor de Hongaren en die belofte wordt dus nu al ingelost.

De ronde start met drie etappes in Hongarije: een op papier vlakke openingsetappe, die een verraderlijke aankomst kent, een korte tijdrit (9,2 km) van Pest naar Boeda en tot slot een sprintetappe richting het Balatonmeer.

SICILIË

Na de derde dag zakt het peloton af naar Sicilië om daar voor het eerst voet op Italiaanse bodem te zetten. De renners mogen meteen hun borst nat maken, want een bezoek aan het eiland is natuurlijk niet compleet zonder een rit over de Etna. Dankzij een 25 kilometer lange slotklim mogen we in deze vierde etappe dus al flinke verschuivingen in het klassement verwachten.

De tweede rit over Siciliaanse wegen finisht vlak, maar onderweg moet er alsnog stevig geklommen worden. Is dit een uitgelezen kans voor een succesvolle vluchtpoging zoals die van Taco van der Hoorn en Victor Campenaerts vorig jaar? Aanvallers hebben onder andere deze 11e mei met rood omcirkeld op hun kalender.

SPRINTEN

Een dag later, de eerste op het Italiaanse vasteland, is het aan de sprinters. Gezien de weinige kansen die er voor hen weggelegd zijn deze Giro, zal er de ploegen met sprintkanonnen in de gelederen alles aan gelegen zijn om het in Scalea tot een koninklijke massasprint te laten komen.

BLOCKHAUS

Hierna moeten de sprinters namelijk bijna een week het kruit droog zien te houden. Waar het in Potenza en Napels waarschijnlijk vooral aan de puncheurs (een puncher is een renner die snel en krachtig korte hellingen kan opsprinten) zal zijn, komen de klassementsmannen weer volledig aan hun trekken in etappe negen. Dan staat namelijk een aankomst bovenop de Blockhaus op het menu.

Vijftig jaar nadat Eddy Merckx er zijn eerste etappezege in een Giro boekte, was Nairo Quintana in 2017 de laatste winnaar op de flanken van deze iconische berg. Tom Dumoulin en Bauke Mollema hielden destijds de Nederlandse eer hoog in de Apennijnen met een derde en vierde plek. Zal er ook dit jaar weer een Nederlander voorin te vinden zijn op de Blockhaus?

TWEEDE WEEK

Na finishes op de Etna en Blockhaus zullen op de tweede rustdag de meeste renners met ambities wel weten hoe de vlag erbij hangt en eventueel hun tactiek voor het restant van de ronde bijschaven. Het parcours biedt de renners enig respijt tussen de zware negende etappe en de volgende rit door het hooggebergte. In de tweede week schotelt de organisatie hen namelijk vooral heuvelritten voor.

Zo zijn deze etappes vooraf in ieder geval gekwalificeerd, maar makkelijk wordt het zeker niet. In de ritten naar Jesi, Genua en Turijn moeten namelijk de nodige verraderlijk beklimmingen afgelegd worden. In de rit naar Genua komt het peloton overigens ook langs de Passo del Bocco, waar tijdens de Giro van 2011 Wouter Weylandt overleed aan de gevolgen van een val in de afdaling.

WEINIG TIJDRITKILOMETERS

Aan weerszijden van de derde en laatste rustdag staan zware bergetappes gepland naar Cogne en Aprica, waarin men onder andere de Mortirolo beklimt. Het wordt de renners in de laatste week sowieso niet makkelijk gemaakt met drie bergetappes, één heuvel- en één sprintetappe en de afsluitende tijdrit in Verona. De uiteindelijke winnaar moet dus goed de eerste twee weken zien te verteren om daarna ook in deze lastige slotweek nog in orde te zijn.

Voor de tijdrijders is de slottijdrit in Verona pas de tweede kans op de dagzege deze Giro, na de race tegen de klok in Boedapest. Met 26 kilometers tegen de klok kent deze Giro sowieso de minste tijdritkilometers sinds 1962.

Koersdirecteur Vegni sprak zich daar al over uit: “We hebben in de keuze geluisterd naar de wens van de renners.” Vooral voor de pure klimmers zullen er dus kansen liggen op de eindzege dit jaar.

