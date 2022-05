Het lange wachten zit er bijna op. Na de klassiekerrenners is het woord in de Giro eindelijk weer aan de mannen van het klassement. En de avonturiers, klimmers en sprinters, maar vergeet ook alleskunners als Van der Poel niet. De eerste grote ronde van 2022, de Giro d’Italia, staat op het punt van beginnen en de 105e editie belooft wederom iedere dag spektakel op te leveren. Dit zijn alvast vijf etappes die je absoluut niet mag missen

Van der Poel (Alpecin-Fenix) is van plan om in Hongarije direct een gooi te doen naar de roze trui, Dumoulin (Jumbo-Visma) wil tot en met de finish in Verona laten zien dat hij het nog altijd in zich heeft om een succesvolle grote ronde te rijden. Bauke Mollema (Trek), Wilco Kelderman (Bora), Wout Poels (Bahrain) en de dit seizoen verrassend sterke Thymen Arensman (Team DSM) hebben ook allemaal zo hun ambities.

Of die ambities worden omgezet in resultaten kun je van de eerste tot en met de laatste kilometer van de Giro d’Italia 2022 rechtstreeks volgen via alle kanalen van Eurosport. Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon verzorgen dagelijks het commentaar. Zij krijgen verspreid door de Giro d’Italia ondersteuning van Erik Breukink, Michael Boogerd, Koen de Kort en Jan Hermsen.

Dat is nog niet alles. Elke dag wordt voor de start vooruitgeblikt en volgt na de finish een show van ‘Kop over Kop in de Giro’ van minimaal een halfuur, waarin Sander Kleikers de hoofdrolspelers van de dag interviewt en expert Bobbie Traksel zijn visie geeft op de gebeurtenissen tijdens de etappe. Bradley Wiggins komt uiteraard ook nog langs.

Kop over Kop ken je al als wielerpodcast , maar straks ook van je televisie of tweede scherm als je liever reclamevrij streamt via discovery+ . Waar de tv-uitzending van de Kop over Kop-nabeschouwing eindigt, gaan we op de digitale kanalen nog langer door met extra interviews en analyse. Het is dus duidelijk waar je moet zijn.

Als wielerliefhebber kun je naast live verslaggeving op Eurosport en discovery+ de gehele Giro d’Italia ook terecht op de andere digitale platformen van Eurosport voor nog meer nieuws en achtergronden. Op Eurosport.nl vind je alle klassementen, interviews, voor- en nabeschouwingen van iedere etappe, samenvattingen en de meest opvallende momenten van de dag. Lees hier alles wat je moet weten over de 105e editie van de Giro

Etappeschema

6 mei start om 12:10 uur: Boedapest - Visegrád (195km, vlak)

7 mei start om 13:50 uur: Boedapest - Boedapest (9,2, tijdrit)

8 mei start om 12:15 uur Kaposvár - Balatonfüred (201km, vlak)

9 mei Rustdag

10 mei start om 12:15 uur: Avola - Etna (170km, berg)

11 mei start om 11:20 uur: Catania - Messina (174km, vlak)

12 mei start om 12:25 uur Palmi - Scalea (192km, vlak)

13 mei start om 11:30 uur: Diamante - Potenza (196km, heuvel)

14 mei start om 13:25 uur: Napels - Napels (153km, heuvel)

15 mei start om 11:25 uur: Isernia - Blockhaus (189km, berg)

16 mei Rustdag

17 mei start om 12:10 uur: Pescara - Jesi (196km, heuvel)

18 mei start om 12:10 uur: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203km, heuvel)

19 mei start om 11:40 uur: Parma - Genua (202km, heuvel)

20 mei start om 13:10 uur: San Remo - Cuneo (150km, vlak)

21 mei start om 12:50 uur: Santena - Turijn (174km, heuvel)

22 mei start om 12:05 uur: Rivarolo Canavese - Cogne (178km, berg)

23 mei Rustdag

24 mei start om 10:50 uur: Salò - Aprica (202km, berg)

25 mei start om 12:20 uur: Ponte di Legno - Lavarone (168km, berg)

26 mei start om 13:30 uur: Borgo Valsugana - Treviso (151km, vlak)

27 mei start om 12:00 uur: Marano Lagunare - Castelmonte (177km, heuvel)

28 mei start om 12:05 uur: Belluno - Fedaiapas/Marmolada (167km, berg)

29 mei start om 13:30 uur: Verona - Verona (17,4km, tijdrit)

