De sprinter van Lotto-Soudal is toch al niet van plan om de Giro uit te rijden, maar met hier en daar een dagsucces op zak de grote ronde ergens halverwege te kunnen verlaten. Het zoet der victorie heeft hem nog niet gesmaakt en hij loste dinsdag zo hard dat voor afstappen werd gevreesd.

Als allerlaatste kwam de Australiër binnen, nog net binnen de tijd. “Ik had het zwaar gisteren… Een tijdrit van tachtig kilometer rijden is niet bepaald de beste voorbereiding op een winnende sprint”, aldus Ewan de volgende ochtend.

Ad

Giro d’Italia | Bekijk ingezoomd en wel hoe Van der Poel wint van Girmay in strijd om roze trui

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Die duim was verdiend, Biniam hield het langer vol" - Mathieu van der Poel 3 UUR GELEDEN

Massasprint

“Maar als het uitdraait op een massasprint, zal ik zorgen dat ik er klaar voor ben. De gedachte aan een nieuwe massasprint, en dus een kans om te winnen, is wat mij in mijn eentje ver achter het peloton op de been heeft gehouden.”

Ewan droomde kort voor de finish van de eerste etappe met finish bergop in Visegrád nog van het roze, maar tikte het achterwiel van Biniam Girmay aan en kwam ten val. Ook daarna wilde het niet lukken. Mark Cavendish en Arnaud Démare waren (nipt) sneller in de diverse sprints.

Giro d'Italia | Demare is weer de snelste in etappe 6

Geen lead-out

Het goede nieuws voor Ewan is dat zijn knie niet meer ingepakt zit. En gelukkig voor Lotto won het wel al dankzij Thomas de Gendt, die goed voorbereidend werk van Harm Vanhoucke afrondde tijdens de etappe in en rond Napels.

Het slechte nieuws is dan weer dat Ewan het in zijn eentje zal moeten zien te rooien, want zijn lead-out is uit koers.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Die duim was verdiend, Biniam hield het langer vol" - Mathieu van der Poel 4 UUR GELEDEN