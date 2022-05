Giro d’Italia | “Geen problemen met zicht Girmay” - Teamdokter Intermarche-WG is niet bezorgd

Girmay bracht dinsdag een bezoek aan het ziekenhuis om zijn oog te laten controleren, nadat hij op hoge snelheid was getroffen door een kurk. De Eritreeër wilde een fles bubbels voor de winnaar ontkurken en van zijn moment genieten, maar dat liep toch iets anders.

De winnaar van etappe tien kampt met een bloeding in de voorkamer van zijn oog. “Er is vanmorgen een tweede controle uitgevoerd van Bini’s oog en alles is in orde. Hij had deze ochtend ook geen enkel probleem meer met zijn zicht”, aldus Intermarche-Wanty-Goberts ploegarts Piet Daneels.

Risico op bloedingen

“Bini heeft goed geslapen, maar omdat er een risico is op bloedingen was het beter om te beslissen af te stappen. Normaal gesproken hoeft de herstelperiode niet lang te duren. Misschien kan Bini de training volgende week al wel weer hervatten.”

De vooruitzichten voor Girmay zijn zo goed dat al wordt gesproken over een mogelijke deelname aan de Tour de France. De Tour start begin juli in Kopenhagen.

