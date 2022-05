Giro d'Italia

Girmay was na een spannende finale net iets sterker en sneller dan Mathieu van der Poel. Op die manier sprintte hij naar een historische overwinning. Behalve de eerste Afrikaan met een overwinning in een klassieker (Gent-Wevelgem) op zak is Girmay nu ook de eerste Afrikaan met ritwinst in een grote ronde.

Tijdens de festiviteiten ging het echter mis. Girmay meldde zich op het podium om gehuldigd te worden en bij het ontkurken van de fles prosecco ging het mis. De kurk knalde precies tegen zijn linkeroog en dat gebeurde met zo’n snelheid dat er zomaar schade kan ontstaan.

Ziekenhuis

Girmay vervolgde in eerste instantie de festiviteiten en deed vrolijk op het podium, maar eenmaal achter de schermen klaagde hij over zijn zicht. Het verhaal is dat hij tijdelijk weinig tot niets zou hebben gezien met zijn linkeroog, waarna hij richting een ambulance wandelde voor een eerste onderzoek.

De artsen wilden meer duidelijkheid en reden naar het plaatselijke ziekenhuis voor aanvullende onderzoeken. De dokter van Intermarché-Wanty-Gobert bevestigde enkele uren later, rond de klok van 20:30 uur, dat het nu beter gaat met Girmay, maar pas na een nachtje slapen wordt besloten over het vervolgen van zijn Giro. Wie weet speelt nog mee dat er een rustige etappe wordt verwacht.

Bedekt oog

Opvallend is dat Girmay het ziekenhuis verliet met een bedekt en afgeplakt oog, waaruit blijkt dat er toch wel degelijk enkele maatregelen dienen te worden genomen om het herstel van de blessure, een bloeding in de voorste oogkamer, te ondersteunen of beschermen. Verder speculeren heeft echter geen enkele zin in.

Eerder ontsnapten Van der Poel en Koen Bouwman aan blessures tijdens het vieren van hun overwinning. Ook zij hadden problemen met het ontkurken van de fles bubbels. Bij Van der Poel kwam de kurk tegen zijn sleutelbeen en een straal prosecco in zijn gezicht, maar dat geluk ontbrak bij Girmay.

