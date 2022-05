Giro d'Italia

Girmay was na een lange aanloop en spannende finale nipt te sterk voor Mathieu van der Poel in de beslissende sprint . Een historische sprint bovendien, want Girmay is na de eerste Afrikaan die een klassieker won nu ook de eerste Afrikaan met ritwinst in een grote ronde.

Tijdens de festiviteiten liep het fout. Girmay meldde zich op het podium om gehuldigd te worden en bij het ontkurken van de fles prosecco ging het mis. De kurk knalde tegen zijn linkeroog en dat gebeurde met zo’n snelheid dat er schade ontstond. Er is sprake van een bloedig in de voorkamer.

Bloeding

Achter de schermen klaagde Girmay over zijn zicht, waarna hij ter plekke werd onderzocht en zelfs naar het ziekenhuis werd gebracht voor aanvullende onderzoeken. Het ging later die avond alweer beter met Girmay, zo bevestigde de teamdokter van Intermarché-Wanty-Gobert en ook werd er nog geproost met teamgenoten op de overwinning, maar opstappen is een ander verhaal.

Opvallend was dat Girmay tijdens die festiviteiten in het hotel geen afgeplakt oog meer had. Bij het verlaten van het ziekenhuis was nog een grote pleister te zien. Een nachtje slapen later is besloten dat Girmay vandaag niet opstapt voor de elfde etappe naar Reggio Emilia.

Risico te groot

De artsen vinden het risico op bloedingen te groot, maar verder lijkt de schade mee te vallen, want er wordt wel al gesproken over deelname deze zomer aan de Tour de France.

Girmay zelf reageerde nog niet op het incident met de kurk. Eerder ontsnapten Mathieu van der Poel (in de roze trui) en Koen Bouwman op het podium aan een soortgelijke blessure.

