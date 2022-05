Giro d’Italia | Bekijk hoe Lopez in roze trui een bidon gooit naar Oomen

Het lijkt erop dat Lopez een beetje in de stress zat tijdens de klim naar Blockhaus, omdat het maar zeer de vraag was of hij met succes zijn roze trui zou verdedigen. Oomen reed Lopez even in de weg, waarna de leider in het algemeen klassement wat emotioneel reageerde.

Lopez pakte namelijk direct een bidon uit zijn houder en gooide die in de richting van Oomen. Het is op de beelden lastig te zien, waardoor het nog maar de vraag is of Oomen ook daadwerkelijk wordt geraakt.

Straf

Er zijn wel eens voor minder tijdstraffen of diskwalificaties uitgedeeld, maar tot op heden is er vanuit de jury geen bericht gekomen. De kans bestaat dus dat Lopez zonder (tijd)straf ontsnapt. Oomen reageerde nog niet op het voorval.

Overigens slaagde Lopez er alsnog in om zijn roze trui te behouden. Hij kwam bovenop de Blockhaus net op tijd over de streep om bovenaan te blijven staan in het algemeen klassement.

