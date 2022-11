Het overtuigend winnen van de Ronde van Spanje door Evenepoel werpt de vraag op of België een nieuwe ronderenner in zijn midden heeft. Wellicht volgt het antwoord tijdens de Giro van 2023, als aan hooggespannen verwachtingen moet worden voldaan. De nog altijd pas 22-jarige Evenepoel start namelijk als één van de favorieten.

Het wordt voor Evenepoel de tweede keer dat hij de Giro rijdt. Hij debuteerde in 2021 op Italiaanse bodem in een grote ronde en moest na twee weken de strijd staken. Een zware val in de Ronde van Lombardije liet nog altijd zijn sporen na, waardoor hij echt niet verder kon.

Hoe anders staan de sterren in 2023? Evenepoel begint in de regio Abruzzen als wereldkampioen – in de regenboogtrui – aan een nieuw Giro-avontuur en is gerijpt door het winnen van monumenten en dus een grote ronde, in de vorm van de Vuelta a España 2022, waar hij Primoz Roglic nog voor het definitief afhaken van de Sloveen op achterstand had gereden.

“Ik ben momenteel in Italië om verkenningen te doen en heb een aankondiging voor jullie: ik rijd in 2023 de Giro en kijk er onwijs naar uit”, aldus Evenepoel in een videoboodschap opgenomen in Amalfi. “Het wordt een bijzondere editie, want ik mag de regenboogtrui dragen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop langs het parcours veel fans te zien om mij en de ploeg aan te moedigen terwijl we op jacht gaan naar succes.”

Route en parcours

De Giro 2023 wordt verreden tussen zaterdag 5 mei en zondag 28 mei. De start is in de regio Abruzzen, met een tijdrit langs de kustlijn, en de finish is in Rome. De slotweek van de Giro liegt er bepaald niet om en wordt als superzwaar beschouwd. Wat staat de renners te wachten?

Terwijl de organisatie van de Tour de France zich afkeert van races tegen de klok, staan er in de Giro alles bij elkaar 70,6 tijdritkilometers op het programma, waarvan een deel op de slotzaterdag een klimtijdrit vormt naar de top van de Monte Lussari. De drie tijdritten hebben er mede voor gezorgd dat Evenepoel kansen ziet om goed te presteren.

La Vuelta | Deze lange weg heeft Remco Evenepoel afgelegd naar zijn moment van glorie

Loodzware slotweek

Alleen goede tijdritten rijden lijkt echter niet voldoende voor Evenepoel, die ook in de slotweek top zal moeten zijn. De parcoursbouwers van de Giro grijpen na de evenwichtige editie van 2022 terug op het aloude concept van een loodzware slotweek. De mannen van Kop over kop hebben hun twijfels bij deze keuze.

“De laatste week is traditioneel zeer zwaar, maar wat mij betreft is het te zwaar vergeleken met dit jaar. Toen hadden we wel een goed evenwicht", aldus Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem na een eerste bestudering van het Giro-parcours in 2023.

La Vuelta | Dolblije Evenepoel wordt gehuldigd op het podium als winnaar van de Ronde van Spanje

