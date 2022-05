Giro d'Italia

Dumoulin vond het een saaie langzame rit. De finale was zoals hij had verwacht hectisch. In al het sprintgeweld van voren was het doel van hem om geen tijd te verliezen. "Ik reed rond positie dertig, dus prima", zegt hij over zijn uitslag.

Dumoulin kan goed leven met Mathieu van der Poel als winnaar van de etappe. "Mooi voor hem", is zijn korte conclusie.

Morgen

Morgen volgt een individuele tijdrit van negen kilometer. Hoewel Dumoulin bekend staat als tijdritspecialist zal het nog knap lastig worden om de etappe morgen te winnen. De laatste kilometer van de etappe gaan steil bergop. De aanloop naar dat klimmetje is ook zeer bochtig. In totaal zijn er twintig bochten in het parcours opgenomen.

